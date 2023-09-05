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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية علمي وأدبي بنسبة نجاح 70.36%

صدى البلد

اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم  بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهذا رابط النتيجة https://natiga.azhar.eg

وكيل الأزهر نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الدكتور الضويني وكيل الازهر

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