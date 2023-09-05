راتب شهري يصل لـ 10 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب بالكهرباء

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف الكهرباء 2023



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الكهرباء عن حاجتها لموظفين شغل بعض الوظائف الشاغرة، مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط.

هناك مجموعة من الوظائف الشاغرة في الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك بعدد من المناطق التابعة لها في أنحاء الجمهورية، طبقًا للإعلان رقم 5 لسنة 2023.



تفاصيل فرص عمل الكهرباء



- تتضمن الفرص المتاحة 16 وظيفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء



- تتنوع الفرص مابين 7 وظائف بالديوان العام للشركة، و4 وظائف بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء، وبلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية 3 وظائف، ومنطقة كهرباء الدلتا وظيفتين، وكهرباء القناة 4 وظائف، و6 وظائف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، و3 وظائف بمصر العليا.

شروط ومستندات فرص عمل وزارة الكهرباء

- تقديم4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- يشترط موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- يلزم تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- يلزم تقديم صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

- إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله.

- يشترط للتقديم فى فرص عمل الكهرباء أنه لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.



فرص عمل ديوان عام وزارة الكهرباء

ـ يتم إتاحة فرص عمل مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- كما تتضمن الوظائف المعلنة مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

- وتشمل الفرص المتاحة مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات الشرقية والعاشر.

فرص عمل منطقة كهرباء مصر الوسطى

- الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنيا.

- تتضمن الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات سمالوط 500 ك ف بقطاع شبكات المنيا.

- الحاجة إلي مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات شمال أسيوط.

- الحاجة إلي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بالمنيا.

-الحاجة إلي مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها المنيا.

وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

- الحاجة إلي رئيس قطاع شبكات الكهرباء أسوان.

- وتشمل الفرص المتاحة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها أسوان.

- تتضمن الوظائف المعلنة مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل ومقرها أسوان.

موعد التقديم في وظائف وزارة الكهرباء



ويتبقي فقط 5 أيام على موعد انتهاء التقديم على فرص عمل وزارة الكهرباء حيث أن الوزراة تتلقي الطلبات حتي 10 سبتمبر على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تصل الرواتب لنحو 10 آلاف جنيه.