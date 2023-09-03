وظائف المستقبل.. خبراء تطوير المهارات الشخصية : السلاح الأقوى للعمل والحد من ظاهرة البطالة

وظائف المستقبل .. خبراء تطوير المهارات الشخصية : السلاح الأقوى للحصول على وظيفة والحد من ظاهرة البطالة.. كليات وبرامج تواكب سوق العمل المحلي والعالمى

تعدّ ظاهرة البطالة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتشكل البطالة عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الأفراد والمجتمعات على حد سواء ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة،لجأت الجامعات المصرية لاستحداث البرامج الجامعية لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي بالاضافة إلي تطوير المهارات الشخصية التي تمكّن الأفراد من الاستفادة من فرص العمل المتاحة وتعزيز فرص الحصول على وظائف جديدة.

قال الدكتور محمد مرعي أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس إن التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على الأعمال والمشروعات ومدى قدرة رواد الأعمال على استثمار الفرص الناشئة في تقنية المعلومات والبرمجيات والتعليم .

وأضاف الدكتور محمد مرعي خلال تصريحاته لـ صدى البلد إن فرص العمل عبر شبكة الإنترنت اكتسبت شعبية واسعة بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ولا تحتاج غالبية هذه المهن عبر الإنترنت إلى الخبرة أو اكتساب مهارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة على العكس من ذلك تعتمد هذه الوظائف على قدرة الشخص على المثابرة والإبداع أكثر من الاعتماد على الأموال، التي تعتبر خطوة رئيسية في بعض الأعمال الأخرى.

وأكد الدكتور محمد مرعي أن العمل الحر، أو فريلانس، فرصة أمام حديثي التخرج وطلاب الجامعات الموهوب،لافتا لابد أن يعرف الطالب او الخريج ما يطلبه سوق العمل قبل البدء في البحث ،لافتا أنه توجد منصات تحتوي على حسابات تجريبية لمعرفة كيفية العمل عبر عبر الإنترنت.

وأضاف مرعي أن الفريلانس هو امتلاك خبرات معينة للشخص ، واستثمار هذه الخبرات في تحقيق دخل مالي من غير الذهاب إلى مكان العمل، ومن غير الارتباط بشركة معينة، وهو عالم واسع جدا، إذ إن كثيرا من الأعمال يمكن تنفيذها دون التقيد برتابة الشركات ومواعيدها.

تسليط الضوء على أصحاب المشروعات للتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على نماذج الأعمال والسوق والعرض والطلب، والتأكد من أن برامج دعم الشباب تعمل على تطوير محتواها وقنوات تقديم خدماتها لضمان استمرار الدعم للمستفيدين من الشباب.

وأوضح الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات أن الفريلانس يجعل الإنسان غير مقيد بمكان محدد للعمل كما أن العمل الحر يجعل الإنسان ينظم وقته وفق قدراته مؤكدا أن يمكن للباحث عن فرصة عمل أن يستطيع العمل من الهاتف الخاص به في أي مكان موجود به ، سواء في الشارع أو المنزل .

وتابع مرعي: الفريلانس من أشهر مجالات كسب المال من الانترنت، وكل ما تحتاج إليه الباحث عن فرصة عمل هو أن تجيد مهارة معينة كالتصوير، والتصميم والترجمة، وصناعة المحتوى، وتطوير المواقع، وإنشاء تطبيقات الهواتف الذكية، وما إلى ذلك.

وأشار الدكتور محمد مرعي الي أنه يوجد أنواع كثيرة من العمل الحر عبر الإنترنت فقط يحتاج عزيمة وارادة قوية للباحث عن فرصة عمل فيجب عليه البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن دورات تدريبة مجانية في المجال الذي يرغب فيه بالاضافة الي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت منح عديدة لتأهيل الشباب الي وظائف المستقبل



تعتمد الوظائف الجديدة - مهندس البرمجيات، ومهندس تعلم الآلة، ومحلل البيانات، وأخصائي التسويق- بالأساس على عدد من المهارات منها، المهارات الشخصية: كاتخاذ القرار والابتكار، ومهارات التواصل مثل: التعاون، وإدارة المشروعات، والمهارات التقنية: كالبرمجة.

أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي لافتا أن الاتصالات والنانو تكنولوجى ونظم المعلومات موضحا أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية .

وأضاف حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه يوجد تغيرات في كليات المستقبل، لافتا إلى أن العالم باجمع يتجه نحو التكنولوجيا الحديثة والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

وأشار حسن شحاتة إلى أن الجامعات المصرية لديها طفرة غير مسبوقة في عدد الكليات حيث الجامعات المصرية تفتتح برامج وكليات جديدة كل عام تواكب سوق العمل .

وأوضح حسن شحاتة أن بعض الجامعات المصرية تنفرد بكليات ليس لها مثل بالشرق الاوسط مثل كلية كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة.

وأضاف أنه بعد التطور الهائل فيالبنية التحتية بالتعليم العالي كان لابد من تطوير برامج الكليات واستحداث كليات بديلة تتماشي مع سوق العمل مشيرا ال إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة ويوجد العديد من الكليات الحديثة في تنسيق الجامعات 2023هي كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» ببنى سويف وكلية الدواء الطبيعي بالسويس وكلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة اسيوط وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك (جامعة أسوان) كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة.

ومن جهته قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن المهارات الشخصية تعد أساسية في سوق العمل الحديث، حيث يتطلب النجاح في الحياة المهنية القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة ومواكبة التطورات التكنولوجية وبناءً على ذلك، فإن تطوير المهارات الشخصية يلعب دورًا حاسمًا في تحسين فرص العمل وتعزيز النمو المهني.

وأكدت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، على زيادة تنافسية الفرد من خلال تطوير المهارات الشخصية، واكتساب الفرد ميزة تنافسية أكبر في سوق العمل.

وأشارت استاذ بكلية التربية ، إلي تنوع المهارات الشخصية، والتحول بسهولة بين مجالات العمل المختلفة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وبالتالي، فإن تطوير المهارات الشخصية يزيد من فرص التوظيف ويقلل من معدلات البطالة.

وشددت ، على تعزيز تطوير المهارات الشخصية وروح ريادة الأعمال والقدرة على إنشاء فرص العمل الخاصة مع تطوير المهارات الشخصية للأفراد تحقيق التنمية الشخصية والنمو الذاتي.