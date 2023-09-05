بوصفة تنافس المطاعم.. طريقة عمل ماش بوتيتو

ماش بوتيتو أو البطاطس المهروسة هي طبق من البطاطس المهروسة المسلوقة، وعادةً يتم إعداده مع إضافة الحليب والزبدة والملح والفلفل، يتم تقديمه عمومًا كطبق جانبي للحوم أو الخضار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ماش بوتيتو، وهي أحد الاكلات الأمريكية الشهيرة، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، ويمكن أن تكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل ماش بوتيتو

طريقة عمل ماش بوتيتو

مقادير طريقة عمل ماش بوتيتو :

ماء للسلق

4 بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات

ملح حسب الرغبة

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 ملعقة كبيرة جبن شيدر

طريقة عمل ماش بوتيتو :

_ نضع كمية مناسبة من الماء في وعاء على النار، ثم يضاف البطاطس ونرش ملعقة صغيرة من الملح.

_ نترك البطاطس على النار حتى تغلي لمدة ربع ساعة.

_ نصفي البطاطس جيدًا من ماء السلق ونهرسها ونضعها في طبق جانبي.

_ نسخن في وعاء آخر على النار كل من: الحليب والزبدة معًا.

_ يضاف خليط الحليب على البطاطس المهروسة ثم نتبل بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، وتضاف بعد ذلك جبن الشيدر ونقلب جميع مكوّنات معًا ثم نقدم طبق الماش بوتيتو.