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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

راشد لصدى البلد: تطوير الصندوق السيادي للمباني الحكومية هو إدارة للأصول العقارية

راشد
راشد

قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، إن شركات إدارة الأصول العقارية هي شركات متخصصة في إدارة المباني الإدارية أو السكنية أو العمارات أو بعض الوحدات في منطقة معينة.

 

وأضاف راشد خلال ندوى صدى البلد، تقوم الفكرة على وجود مدير عقاري يكون مسئولا عن التقييم المستمر للعقار بناء على أكثر من محور مثل المكان والموقع الخاص به والخدمات المتاحة فيه والصيانة الدورية والصيانة غير المخططة مثل إصلاح ماسورة مياه أو الصرف الصحي أو مستوى الخدمة عند حدوث شكوى والزمن المستغرق لحلها وتخطيط الصيانة موجود أكثر في المباني الإدارية.

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وأشار إلى أهمية التخطيط من أجل إدارة الصيانة أو إدارة الأزمات التي تؤثر على المبنى الإداري ووجود وحدة بديلة خلال إدارة الأزمات بحيث يتم تقليل الضرر الواقع من خلال إدارة الأزمات، مضيفا أن دور شركات إدارة الأصول العقارية استفادة العميل من الوحدة العقارية أفضل استفادة ممكنة وبشكل أفضل من اعتماد العميل على نفسه.

وأوضح ما يقوم به الصندوق السيادي من تطوير بعض مباني المصالح الحكومية أو الوزارات هو أيضا إدارة أصول عقارية لكن تتطلب الحفاظ على التراث المعماري مع ضمان الاستفادة من الأصل العقاري، لافتا إلى وجود 12 مليون وحدة فارغة وأن وجود شركات إدارة الأصول العقارية يتيح لنا الاستفادة من هذه الوحدات وتحقيق قيمة مضافة من هذه الوحدات الشاغرة.

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