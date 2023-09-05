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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رانيا يعقوب بندوة "صدى البلد": المستثمر يعلم حجم التوقعات الكبيرة لنمو القطاع العقاري

رانيا يعقوب
رانيا يعقوب

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن البورصة هي مرآة الاقتصاد موضحة أن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي يعمل فيه 12% من القوة العاملة في مصر.

وأوضحت "يعقوب"، خلال ندوة “صدى البلد”، أن قيمة الأصول العقارية تتعدى التريليونات، ولدينا ملايين الوحدات العقارية المنوعة سواء العقار الفندي والعقارات الصحية والتجاري والاداري والسكني والاراضي الزراعية والصناعية، وهو تنوع كبير.

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ولفتت إلى أن القطاع العقاري في البورصة المصرية كان الحصان الاسود الجاذب للمستثمرين، ولكن خلال العامين الماضيين، ومع إعادة تقييم للأصول المصرية، ويعتبر القطاع العقاري من اهم القطاعات الموجودة في البورصة وعندما تمت إعادة تقييم هذا القطاع مع انخفاض قيمة العملة وجد أن هذا القطاع جاذب، ورأينا استثمارات كبيرة تضخ فيه ووجدنا اهتماما كبيرا من الصناديق السيادية العربية بالاستمثار في القطاع العقاري، وأيضا شركات عقارية عربية كبرى وهذا لأن المستثمر يعلم جيدا أن الأصل الحالي أقل من قيمته الحقيقية.

وأضافت رانيا يعقوب أن المستثمر الحالي يعلم توقعات نمو القطاع العقاري الكبيرة، لافتة إلى أنه بعد كل التطور الرهيب للقطاع العقاري فان المساحة او الرقعة التي يعيش فيها المصريون من أرض مصر ارتفعت من 4% إلى 9% ومع استمرار هذا التطور المبني على الطلب الذي يتم توفير العرض له. 

وأوضحت أن شركات القطاع العقاري في البورصة الأسرع في الارتداد أثناء موجات جني الأرباح فضلا عن استفادة القطاع العقاري من أي أزمة تحدث.

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