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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراءات عاجلة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد

استعدادات المدارس
استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة تفعيل الإجراءات الأمنية و الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة الطلاب و العاملين بالمنشأت التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وسرعة مراجعة الأنتهاء من جاهزية المدارس وسد العجز .

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إلى أن رؤية الوزارة تعتمد فى توجيهاتها على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع .

ووضعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ضوابط وخطط للإستعداد للعام الدراسى الجديد  على النحو الآتى : -  

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول  والأثاث المدرسى تمهيدا لإستقبال العام الدراسى الجديد. 
- رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الأنتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية . 
- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .
- تغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف . 
- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول . 
- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد .
- الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس . 
- إستعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب إستعداداً للعام الدراسى الجديد .
- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة و الوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس 

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن الإلتزام بهذه التعليمات سيتم على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة  جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى  على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل و الجداول الدراسية.

العام الدراسي الجديد العام الدراسي التربية والتعليم التعليم

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