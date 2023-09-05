مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية.. بداية صعبة وسيناريو وحيد لمواجهة السيتي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة الأهلي للفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور ربع النهائي.

ويعد الاتحاد السعودي الأقرب بنسبة كبيرة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية في الفوارق الفنية الكبيرة لصالحه مقارنة بفريق نيوزيلاند سيتي.

وفي حال تخطى الأهلي الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، سيلتقي المارد الأحمر مع بطل أمريكا الجنوبية - لم يتحدد بعد - في نصف النهائي.

الأهلي سيلعب ضد مانشستر سيتي في حالة واحدة، وهي تأهل الفريقان في المباراة النهائي، علما بأن بطل أوروبا سيبدأ مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي بمواجهة الفائز من كلوب ليون المكسيكي وأوراوا الياباني.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبرالمقبل بمدينة جدة السعودية، على أن يبدأ الأهلي أولى مواجهاته 15 ديسمبر وفي حال التأهل لنصف النهائي سيلعب يوم 18 ديسمبر.

نتائج القرعة بالكامل

المباراة الافتتاحية

اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي

الدور ربع النهائي

الأهلي X الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

كلوب ليون المكسيكي X أوراوا الياباني

نصف النهائي

المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند X بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)

الفائز من كلوب ليون وأوراوا X مانشستر سيتي الإنجليزي