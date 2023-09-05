مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم ربع نقل وتروسيكل بـ الجيزة

لقى 3 عمال مصرعهم في الجيزة، كما أصيب 9 آخرين جراء حادث تصادم على طريق الودي بمدينة الصف في الجيزة، وتم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

مصرع 3 أشخاص في حادث جنوب الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري ومتوفين على طريق الودي بمدينة الصف وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصطدام سيارة ربع نقل وتروسيكل نتج عنه وفاة 3 عمال وإصابة 9 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة في الجيزة.