كتل هوائية صحراوية..الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في هذا الموعد

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بداية موجة طقس حار.

كتل صحراوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى الاستقرار بالأحوال الجوية بمعظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أنه خلال فترات النهار سيكون هناك ارتفاع طفيف فى قيم درجات الحرارة عن أمس، الاثنين، بحوالي درجة.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ما بين 34 و35 درجة مئوية نهارا، مع تواجد نسب رطوبة والتي تستمر حتى غد، الأربعاء، والأجواء تكون حارة رطبة.

وأوضحت أنه بدءا من غد، تبدأ البلاد التأثر بكتل هوائية صحراوية، وتلك الكتل تكون منخفضة فى نسب الرطوبة، ولكن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذورة الارتفاع فى درجات الحرارة تكون يومي الخميس والجمعة، لأنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة 40 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة، والأجواء تكون شديدة الحرارة.

حالة الطقس في مصر

تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين 7 و8 سبتمبر، موجة حارة، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الذي يبدأ اعتبارا من غد الأربعاء، ومن المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة، وفق الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التي حذرت من التعرض لأشعة الشمس منعا للإصابة بضربات الشمس الحارقة.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على المحافظات والمدن المصرية، وعلى الرغم من مؤشرات انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إلا أنه مازلت الأجواء الحارة والرطبة تسيطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائلة الحرارة رطبة ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشير خرائط الطقس إلى حالة الطقس في سبتمبر، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، بسبب انكماش منخفض الهند الموسمى، خاصة خلال ساعات الليل لكن قد تتخللها أيام نشهد فيها ارتفاعا في درجات الحرارة، كما هو متوقع أن تسود موجة حارة في الأيام والمقبلة وحتى الأحد الموافق 10 سبتمبر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحرى 37 والمحسوسة 39

السواحل الشمالية 36 درجة المحسوسة 39

جنوب سيناء 42 والمحسوسة 44

شمال الصعيد 42 والمحسوسة 44

جنوب الصعيد 45 والمحسوسة 46