ليبيا تؤكد موقفها الرافض لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، القائم بأعمال وزير الخارجية، محمد الحويج، على الموقف الرسمي والشعبي الليبي الثابت تجاه رفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، مشددا على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني، ومجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 160.

وأبدى الوزير الليبي رغبة بلاده بزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، معتبرا أن بناء اقتصاد قوي هو جزء من بناء دولة فلسطين.

كما أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة في ذلك من خلال القطاعين العام والخاص.

بدوره أكد الوزير المالكي تسخير كافة الإمكانيات والقدرات الفلسطينية من أجل دفع عملية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

ووفقا للوكالة فقد بحث الطرفان، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية من ممارسات إسرائيلية عدوانية عنصرية ممنهجة ضد شعبنا وأرضنا.

وأطلع المالكي الوزير الليبي، على آخر القرارات التي أصدرتها حكومة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الإسرائيلية، واستمرار سياسة مواصلة اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم بحق أبناء شعبنا في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وثمن المالكي الموقف الليبي الرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.