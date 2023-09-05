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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

137 مليار زلوتي.. بولندا ترفع ميزانية وزارة الدفاع

الرئيس البولندي أندريه
الرئيس البولندي أندريه دودا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا، ستخصص أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح وزارة الدفاع في العام المقبل 2024. 

 

وأوضح دودا أنه "في العام المقبل نخطط لإنفاق 137 مليار زلوتي (33 مليار دولار) على الدفاع وهذا يمثل أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس. 

 

ويمثل هذا أيضًا زيادة عن نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي التي التزمت بولندا بإنفاقها هذا العام، فضلاً عن الحد الأدنى البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي وافق عليه حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

 

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية رفع ميزانيتها الدفاعية في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، وكانت ألمانيا من أوائل هذه الدول بإعلانها زيادة إنفاقها الدفاعي بقيمة 100 مليار يورو سنويا.

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