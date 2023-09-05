التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

قضت محكمة بريطانية بسجن شاب يدعى رضا حمود عبد ربه، لمدة تبلغ 38 شهراً، لالتقاطه صورة سيلفي لقارب يحمل مهاجرين قادمين إلى بريطانيا، بطريقة غير قانونيةز

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدانت المحكمة الشاب بالسيلفي التي حاول التقاطها وهو يقوم بقيادة القارب، كدليل على مساعدته في تهريب البشر إلى داخل الأراضي البريطانية، وذلك على الرغم أنه لم يتقاض في المقابل أي أموال لقيادة القارب".

وظهر الشاب في الصورة وهو مبتسما، أثناء قيادته لقارب صغير وعلى متنه برفقة 50 مهاجرا، للوصول إلى بريطانيا في يوليو من العام الماضي، إلا أنه في المقابل تم اعتراضه من قبل قوة الحدود وتم اعتقاله.



ليتم الحكم على الشاب البالغ من العمر 25 عاما، بالسجن لمدة 3 سنوات.

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