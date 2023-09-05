طارق نصير: الرئيس السيسي انحاز لإرادة الشعب بكل ثقة واقتدار

تساءل النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ “لماذا نرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة”؟، لأن الرئيس السيسي انحاز لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 بكل ثقة واقتدار وكان علي قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.



وأضاف نصير، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لتاريخ مصر ورمالها وترابها ومستقبلها يوم أن خاضت مصر من خلال جيش قوي هم خير أجناد الأرض وشرطة مصرية باسلة حيث واجهوا معا معركة المصير ضد إرهابي عالمي انشئته ومولته ووفرت له البيئة الحاضنة دول عظمى لا تريد لمصر الخير والاستقرار لذا اتخذ قرارة العظيم تطهير كل بقاع مصر وخاصة سيناء من الإرهاب الأسود وانتصرت مصر في حربها ضد الإرهاب ومحرضيه وحراسه ورعاته ومموليه.







وأشار إلى أن القيادة السياسية أخذت علي عاتقها قضية التنمية كإحدى الدعائم الأساسية وعنصر أساسي للاستقرار والتطور الاجتماعي والإنساني من خلال استغلال كافة الطاقات المختلفة لدى الوطن وتوجيهها بما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن.



وأوضح في ظل الأزمات العالمية استطاعت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والزراعية وأكبر مثالا على ذلك مشروع المليون ونصف فدان وهو من المشاريع الرائدة في مجال التنمية الزراعية وتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل للشباب.

وأكد طارق نصير علي إن مشروع المليون ونصف فدان هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الاقتصادي كما أنه يساهم في سد الفجوة الغذائية التي تأثرت بالحرب الأوكرانية الروسية.



ولفت إلى أنه رغم التحديات الجسام اهتمت القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة بتوليهم المناصب القيادية من خلال دستور 2014 حيث تم تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابة نشاهد المرأة على منصة القضاء مما يؤكد انحيازه لتمكين المرأة.



وأردف أمين عام حزب حماه الوطن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 استطاعت مصر تحقيق نتائج ملموسة وواقعية في سياستها الخارجية ودواريها المختلفة العربية والإسلامية والإفريقية والدولية من خلال دعم. السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير وكان نتاج ذلك إقدام العديد من الدول مساندة مصر في مشروعها الوطني سياسيا واقتصاديا وعسكريا.



ودعا نصير جموع الشعب المصري لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح لانة رئيس وطني أمن بشعبه وأثبت في كل المواقف والتحديات قوته وصلابته في الحفاظ علي مقدرات هذا الوطن وأمنه واستقراره.