تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الياباني في أول زيارة للقاهرة| تقرير

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، نظيره وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا بمقر وزارة الخارجية، معربا عن ترحيبه بزيارة الوزير الياباني للقاهرة، والاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية مع طوكيو.

وعقد الوزير شكري ونظيره الياباني يوشيماسا لقاء ثنائيا تناول بحث اهتمام البلدين ببناء علاقات الصداقة التاريخية، ودعم وتطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين وفدى مصر واليابان برئاسة وزيري خارجية البلدين بمقر وزارة الخارجية.

وأعرب خلالها الوزير شكري عن تطلع مصر نحو العمل المشترك لتفعيل الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الوزير شكري ونظيره الياباني مؤتمرا صحفيا عقب جلسة المباحثات رحب خلاله بوزير الخارجية الياباني في أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس اهتمام البلدين لتعزيز العلاقات بينهما وخاصة على ضوء الزخم الذي تولد خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.



وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت العلاقات التي تربط بين البلدين وما نحمله في مصر من مشاعر تقدير لليابان دعمها للمشروعات الوطنية في مصر بما فيه المتحف المصري الكبير، معربًا عن التطلع إلى المشاركة في حفل افتتاح المتحف.

وأوضح شكري أنه ناقش مع نظيره استناف الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران إلى طوكيو في 14 سبتمبر الجاري وهو ما نتطلع معه أن ينعكس على زيادة عدد السائحين

وتطرق "شكري"، في مباحثاته مع نظيره الياباني الى التطورات على الساحة الدولية قائلا "استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، ولا سيما التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية".

واستطرد وزير الخارجية، قائلا "تباحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن، كما أطلعت وزير الخارجية الياباني على الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالشأن السوداني وفي مقدمتها قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في يوليو 2023".

ومن جانبه، قال قال الوزير الياباني، هاياشي يوشيماسا، إنه، تباحث مع وزير الخارجية سامح شكري حول دعم حركة السفن من أجل الحركة الآمنة في قناة السويس.

وأضاف وزير الخارجية الياباني: "نرحب بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة عن طريق شركة مصر للطيران، وسنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية".

وأكد يوشيماسا إن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وستستمر اليابان في التواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وتابع: "وفيما يتعلق بالوضع في السودان، فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر، وسوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية".

واستطرد يوشيماسا: "كما تشعر اليابان بالقلق إزاء تطور الوضع الإنساني في السودان، لذلك قدمت حكومة اليابان ما يقرب من 92 ملايين دولار كمساعدة هذا العام للدول المجاورة".

وأكد، أن طوكيو تقدر بشدة الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر إزاء التوترات الشديدة بين فلسطين وإسرائيل مثل عقد اجتماعات تهدف إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.