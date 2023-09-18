صورة سيلفي أدانته.. تفاصيل سجن مصري ببريطانيا | فيديو جراف

قضت محكمة بريطانية بسجن مصري 38 شهرا، بعد إدانته بقيادة مركب مهاجرين غير شرعيين قطع القنال الإنجليزي.

رضا حمود عبدربه

وذكرت وسائل إعلام في بريطانيا أن رضا حمود عبد ربه قاد مركبا محملا بالمهاجرين غير الشرعيين بشكل خطير أثناء محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة في يوليو 2022.

والتقط الشاب المصري لنفسه صورا سيلفي بهاتفه المحمول خلال عملية العبور، وهو ما كان دليلا استخدمته وحدة التحقيقات الجنائية والمالية بوزارة الداخلية البريطانية ضده.

والتقط عبد ربه صورة سيلفي قبل لحظات من اعتراض حرس الحدود البريطاني للمركب، وكان فيها يمسك بموجه المحرك في الزورق.

ولمتابعة المزيد حول القبض على شاب مصري في بريطانيا بتهمة الهجرة غير الشرعية.. تابع الفيديو جراف التالي: