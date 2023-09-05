عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو هتشتري شقة سكنية من ورثة خد بالك من الآتي.. ثغرات قانونية

صدى البلد

‏يتعرض الكثير من المواطنين، لبعض المشاكل أثناء شراء شقة سكنية من الورثة، وذلك بسبب عدم إدراكه بالمسائل القانونية، وربما يتعرض الشخص لعملية نصب، وفي هذا التقرير نرصد الخطوات والإجراءات القانونية في حالة شراء شقة سكنية من ورثة.

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

الزوجة اللعوب.. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة


الأوراق المطلوبة
     ‏    


يجب  الاطلاع والحصول على صورة من إعلام الوراثة كى تتأكد من عدد الورثة وأسمائهم، كما يجب توقيع جميع الورثة على  عقد البيع، وفى حالة وجود توكيل من أحد الورثة للغير  يجب الحصول على صورة التوكيل والتأكد من صحة التوكيل وصلاحيته وهل التوكيل  يبيح للوكيل عن الوريث إجراء التصرف من عدمه.

عقد توكيل

 

الأفضل تحرير عقد و توكيل من جميع الورثة لصالحك يبيح البيع للنفس أو الغير، و فى حالة وجود عقد قسمة بين الورثة يجب التأكد من صحة هذا العقد.

الشهر العقاري

وبعد التأكد من ملكية البائع للشقة التى تنوى شراءها تأتى أهم خطوة وهى الضمانات القانونية التى تمكنك من توثيق الشقة أو العقار بطريقة سليمة وتحفظ حقك كالمشترى الأول لها، ويجب عليك التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتقديم طلب بتسجيل الشقة باسمك، وعلى الرغم أن عملية التسجيل تستغرق من 3 أشهر حتى عام، إلا أن تاريخ التقديم للتسجيل يحفظ حقك بأنك المشترى الأول لها ولا يمكن لشخص آخر أن يتحصل عليها لأنه يعتبر فى نظر القانون المشترى الثانى.


شقة سكنية غير مرخصة

وعن العقارات غير المرخصة، يجب على المشتري عدم اللجوء إلى شراء أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.


وكان قد صدر حكم من  المحكمة الإدارية العليا سابقاً  إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة  ( الحى ) عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المبانى حال وقوع المخالفات حتى تمت إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المبانى قراراً  مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء.

شقة شقة سكنية شراء شقة سكنية الإجراءات القانونية المحكمة الإدارية شهر العقاري عمليات نصب مكتب الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

موضوعات متعلقة

الزوجة اللعوب.. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة

السجن 3 سنوات لـ ديلر الهيروين بمدينة نصر وتغريمه 10 آلاف جنيه

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن انهيار سور مول في القاهرة الجديدة

استولوا على ملايين الجنيهات.. تجديد حبس 6 صينيين في قضية الهوج بول

رفض إعطاءه أموال لشراء المخدرات.. قرار مهم بشان قاتل والده في قصر النيل

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة العثور على قطع أثرية بمدينة بدر

حبس تاجر مخدرات 4 أيام في المقطم

قرار عاجل من النيابة بشان شاب أنهى حياة صديقه في مدينة نصر

ترشيحاتنا

سامح شكري: تربطنا باليابان علاقات راسخة ورؤى مشتركة لتجاوز التحديات

أبو الغيط: التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ 114 مليار دولار

أبو الغيط: فلسطين في مقدمة قضايا أمتنا العربية .. فيديو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاعتداءات بالضفة الغربية في فلسطين

لرئاسة البعثة الدبلوماسية.. سفير إيران لدى السعودية يصل الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

التقاطها بعفوية.. سجن شاب بسبب صورة سيلفي دمرت مستقبله

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ