لو هتشتري شقة سكنية من ورثة خد بالك من الآتي.. ثغرات قانونية

‏يتعرض الكثير من المواطنين، لبعض المشاكل أثناء شراء شقة سكنية من الورثة، وذلك بسبب عدم إدراكه بالمسائل القانونية، وربما يتعرض الشخص لعملية نصب، وفي هذا التقرير نرصد الخطوات والإجراءات القانونية في حالة شراء شقة سكنية من ورثة.



الأوراق المطلوبة

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يجب الاطلاع والحصول على صورة من إعلام الوراثة كى تتأكد من عدد الورثة وأسمائهم، كما يجب توقيع جميع الورثة على عقد البيع، وفى حالة وجود توكيل من أحد الورثة للغير يجب الحصول على صورة التوكيل والتأكد من صحة التوكيل وصلاحيته وهل التوكيل يبيح للوكيل عن الوريث إجراء التصرف من عدمه.

عقد توكيل

الأفضل تحرير عقد و توكيل من جميع الورثة لصالحك يبيح البيع للنفس أو الغير، و فى حالة وجود عقد قسمة بين الورثة يجب التأكد من صحة هذا العقد.

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الشهر العقاري

وبعد التأكد من ملكية البائع للشقة التى تنوى شراءها تأتى أهم خطوة وهى الضمانات القانونية التى تمكنك من توثيق الشقة أو العقار بطريقة سليمة وتحفظ حقك كالمشترى الأول لها، ويجب عليك التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتقديم طلب بتسجيل الشقة باسمك، وعلى الرغم أن عملية التسجيل تستغرق من 3 أشهر حتى عام، إلا أن تاريخ التقديم للتسجيل يحفظ حقك بأنك المشترى الأول لها ولا يمكن لشخص آخر أن يتحصل عليها لأنه يعتبر فى نظر القانون المشترى الثانى.



شقة سكنية غير مرخصة

وعن العقارات غير المرخصة، يجب على المشتري عدم اللجوء إلى شراء أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.



وكان قد صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا سابقاً إنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة ( الحى ) عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المبانى حال وقوع المخالفات حتى تمت إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المبانى قراراً مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء.