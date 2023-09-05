مرشح وحيد لانتخابات الزمالك في اليوم الثاني لفتح باب الترشح

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثاني بتقدم مرشح واحد فقط.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "مرشح واحد فقط.. غلق أبواب تلقى أوراق الترشح لانتخابات الزمالك فى اليوم الثاني".



تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

في سياق مختلف، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

و تضمنت الحصة التأهيلية العديد من الفقرات و حيث بدأت بأداء بعض الإطالات لتقوية العضلات، بجانب تدريبات أخرى سواء بالكرة أو بدونها، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

و يسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا خلال هذه الفترة بالشكل الأمثل، من خلال برامج تأهيلية خاصة تم إعدادها وفقًا لمعايير محددة بعد القياسات البدنية الأخيرة للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.