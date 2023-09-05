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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية البحريني ونظيره المغربي

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في القاهرة اليوم، الثلاثاء، مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات تعزيزًا للتعاون الثنائي وخدمة مصالح البلدين والشعبين في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي، وفي كافة المحافل الدولية.

كما تدارس الوزيران تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والازدهار في الدول العربية.

حضر الاجتماع، سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

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