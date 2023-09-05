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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المزيد من التعاون.. وزير خارجية البحرين يجتمع مع أمين الجامعة العربية

أبو الغيط يستقبل
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية البحرين

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مع أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة، بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام، وخليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجامعة العربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها الجامعة العربية لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق تطلعات أصحاب قادة الدول العربية نحو مزيد من التعاون والتكامل العربي، وسبل تعزيز التعاون العربي بما يلبي مصالح الدول والشعوب العربية.

كما تم بحث الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لتطوير التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة والتكتلات الدولية، لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة ودعم جهود المحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاجتماع؛ السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الامين العام الأمين العام المساعد للجامعة العربية سفيرة مملكة البحرين

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