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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلبية لرغبة الجمهور..ليلة إضافية لـ أنغام بالكويت بعد نفاد تذاكر الحفل الأول

صدى البلد

حالة من الصدمة، انتابت محبى صوت مصر أنغام على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت عقب نفاد تذاكر حفلها بالكامل الذي من المقرر إقامته يوم 29 من سبتمبر الجاري على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت خاصة بعد طرحها بساعات قليلة فقط.

وتلبية لرغبات الآلاف من محبى سلطانة الطرب أنغام، تم فتح باب التذاكر لليلة إضافية لصوت مصر فى اليوم التالي  30 سبتمبر الجاري على نفس المسرح .


وكانت أنغام قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل صوت مصر الذى أقيم مؤخرا  ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وبدأ حفل صوت مصر بالعلمين الجديدة بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربى وإمتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا انيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو من تصميم توني ورد.


وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخخللها العديد من هتفات الجمهور منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" و "بنحبك يا صوت مصر".


وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتفات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت بـ "ياريتك فاهمنى".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الاخيرة قائلة: " انا عايزة انزلكم" حيث تم تصميم المكان ليناسب آجواء التصوير التفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.

كما كشفت صوت مصر منذ بضعة أيام عن جوانب انسانية خاصة فى حياتها الشخصية تكتمت الخوض فيها لسنوات طويلة مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش وهو آثار المزيد من تعاطف ودعم محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة حيث وصفوا اللقاء بالفضفضة الإنسانية التى كانت بحاجة لها لإعادة ترتيب أولويات حياتها وتفضيلها للامومة كدور أول بحياتها ثم الفنانة الموهوبة المجتهدة المحافظة على تاريخها الذى اثرت به الموسيقى العربية.


وتحمل أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمة وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

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