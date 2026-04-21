نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور الأردن

هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، سيزور الأردن في 21 أبريل حيث سيلتقي عددًا من كبار المسؤولين  الحكوميين وعملاء بارزين من القطاعين العام والخاص. 

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام البنك الراسخ بدعم الاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وخلال زيارته، سيعقد باتروني اجتماعات مع الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء الأردن، و زينة طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس رائد مظفر أبو سعود، وزير المياه والري، والدكتور صالح علي الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور سفيان البطاينة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية.

وسيوقع نائب الرئيس خلال زيارته مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز أمن الطاقة والمياه في الأردن، كما سيعقد اجتماعات مائدة مستديرة مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأردني للوقوف بشكل مباشر على أولوياتهم العاجلة، وبحث الآليات المناسبة لتقديم الدعم لهم.

وقبيل زيارته، قال باتروني: "تُؤكّد هذه الزيارة على الأهمية الاستراتيجية للأردن والتزامنا الراسخ بدعم اقتصاده وقطاعاته الرئيسية في ظلّ تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ونحن نتضامن مع جميع المجتمعات المتضررة من النزاع في المنطقة، ونأمل أن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يُمهّد الطريق للدبلوماسية والاستقرار والتعافي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة استجابة إقليمية للنزاع، يهدف من خلالها إلى تخصيص 5 مليارات يورو في عام 2026 لدعم الاقتصادات المتضررة بشكل مباشر من الحرب في الشرق الأوسط، بما فيها العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مجموعة من الدول المجاورة، تشمل مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان.

ومنذ بداية عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يزيد على 2.2 مليار يورو لتمويل 84 مشروعاً في جميع أنحاء البلاد. وتضمنت تلك المشاريع الدعم المالي لقطاع الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والقطاع المصرفي الأردني، والشركات بمختلف أحجامها؛ وكانت نسبة 73 في المائة من ذلك التمويل موجهة نحو القطاع الخاص.


 

وفي عام 2025، نجح البنك في رفع عدد المشاريع الجديدة في البلاد إلى أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2024، وقدّم تمويلاً تجاوز 200 مليون يورو (معظمه للقطاع الخاص)، بالإضافة إلى حشد ما يقارب 110 ملايين يورو من جهات أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

خالد الغندور: الأهلي يُغري محمد عبد المنعم بـ25 مليون لإعادته من نيس الفرنسي

مباراة القمة

غير مضمونة.. بشير التابعي يتوقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

سلة الزمالك

محمد طارق: لاعبو سلة الزمالك أبطال في أصعب الظروف

بالصور

أسعار نيسان جوك موديل 2021 المستعملة في مصر

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

ضياء العوضي

اختفى أيام ثم عثر عليه جثـ.ة | ماذا حدث لـ ضياء العوضي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد