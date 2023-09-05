205 ملايين نسمة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن عدد سكان مصر في 2100

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من تكاتف الجميع لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، وهى أصعب قضية أمام أي دولة.



وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن عدد سكان مصر يزيد بشكل مرعب خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هناك انفجار رهيب للسكان في مصر.

عدد سكان مصر



وتابع أحمد موسى، أنه في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين مواطن، الأمر الذي لا يمكن تحمله، والزيادة السكانية أخطر قضية وكارثة كبيرة تواجهها الدولة المصرية.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن عدد سكان مصر يزيد سنويا بمعدل عدد سكان دولة صغيرة.