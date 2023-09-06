سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 6-9-2023

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6-9-2023.

وكشفت تقارير مصرفية عن استقرار سعر الصرف الأجنبي في الجهاز المصرفي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء دون أي تغيير منذ مطلع الأسبوع الجاري.

أقل سعر

وسجل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك “مصر والأهلي والتنمية الصناعية"



سعر بنوك القطاع الخاص



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في بنوك القطاع الخاص نحو " المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، التجاري الدولي CIB قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الاسكندرية، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر



وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



الجنيه الرقمي



يدرس البنك المركزي المصري حاليا إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.

عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

اليوم العالمي للشمول المالي

وعلي سياق متصل يحتفل الجهاز المصرفي باليوم العالمي للشمول المالي إذ يقدم الجهاز المصرفي هدية للمواطنين، وهي إمكانية فتح حساب بنكي بالمجان دون دفع رسوم، ذلك بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الفلاح"، ومع حرص الدولة على تحقيق الشمول المالي، ستبدأ تلك الخدمة من اليوم وتستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري.



فتح حساب بنكي بدون رسوم



ويشمل فتح حساب بنكي ضمن أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من المميزات، ونرصد خلال السطور التالية المميزات الخاصة بفتح حساب بنكي بداخل العديد من البنوك المصرية وجاءت كالآتي:

- يتيح البنك المركزي المصري للعملاء الراغبين في فتح حساب بنكي القيام بفتح حساب دون دفع الحد الأدنى.

- يقدم البنك خدمة للعملاء ممن يمتلكون حسابات بنكية تتمثل في دفع الفواتير وتحويل الأموال من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتحقق الأمان والشمول المالي.

- يستطيع العميل من خلال القنوات الإلكترونية دفع الفواتير الخاصة به، مع تحويل الأموال والاطلاع باستمرار على النفقات الشهرية.



الخدمات المقدمة من الحساب البنكي



- يقدم البنك للمواطنين تسهيلات خاصة للتعاملات المالية وتخص الحسابات المصرفية، وذلك من خلال الحصول على المبالغ المستحقة عبر التحويلات المصرفية أو دفتر الشيكات أو الحصول على الراتب والاستفادة من العروض والخصومات.

- كما يستطيع العميل الحصول على الأموال في أي وقت يريد ذلك من خلال البطاقات البنكية "ATM" المنتشرة على مستوى الجمهورية.

