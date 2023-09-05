زد 2005 يحقق الفوز في أولى مباريات بطولة الجمهورية

فاز فريق زد لكرة القدم مواليد 2005 على فريق سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح ، يأتي هذا بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2/2 في أولى مباريات بطولة الجمهورية تحت قيادة كابتن إيان تايلر .

أحرز الأهداف كلا من عمر ياسر هدف و يوسف النجار الهدف الثاني ، ثم اتجه اللقاء إلى ضربات الجزاء لتحديد الفائز وانتهت المباراة بفوز زد بنتيجة 4/5 ، وأحرز أهداف ضربات الجزاء كلا من، أحمد عبدالعزيز سيف وعبد الحميد أحمد عبد الحميد ويوسف محمد النجار ومروان حجي وأبوبكر أحمد الطاهر.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الجهد المبذول وطالبهم بالسعي دائما نحو الفوز لتحقيق البطولات .

الجهاز الفني للفريق

مدير فني ك/ إيان تايلر

مدرب عام ك/ عمر خطاب

مدرب ك/ كريم ايمن

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر

إداري الفريق ك/ محمد صلاح

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مخطط أحمال ك/ هوندا

اخصائي د/ تامر عادل

مسؤول مهمات/ محمد سعد "تتح"