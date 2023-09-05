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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تستعرض أنوثتها بفستان جلد

ديانا حداد
ديانا حداد

نشرت الفنانة ديانا حداد مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "النجمة اللبنانية" بفستان مُجسم دون أكمام وظهر مكشوف مصنوع من الجلد باللون الأسود، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. 

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

طرحت الأغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٥_٠١١٨٤٠
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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٥_٠١١٧٣٧

 

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