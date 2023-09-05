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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا ملاح تتألق بفستان جذاب

رانيا الملاح
رانيا الملاح

نشرت الفنانة رانيا الملاح عدة صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت النجمة السورية في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، ومعتمدة علي الميكب الجرئ، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا الملاح مسلسل بنون الذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم، هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمي، رشا بن معاوية، محمد نبيل، رانيا الملاح، مريم سعيد صالح، ميريت عمر الحريري، محمد حسيب، والعمل من تأليف محمود محرم ورفيق القاضي وقصة أسامة حسام الدين، وإخراج أسد فولادكار.

وتدور أحداث العمل في إطار جريمة تشويقي، ومكون من 6 حلقات كل حلقة مكون من 30 دقيقة.

وشاركت أيضا فى مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٥_٠٢٠٩٤٩

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