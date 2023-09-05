تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة قررت إطلاق سراح رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، وذلك بعد الاستماع له بخصوص التعيينات والإنتدابات فترة رئاسته للحكومة.

وفي وقت سابق، داهمت فرقة أمنية تونسية منزل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، حيث تم اقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بحسب ما صرحت به عائلة الجبالي.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد تم إيقاف الجبالي على ذمة التحقيق يوم 23 يونيو 2022 لمدة أربعة أيام قبل الإفراج عنه وإبقائه على ذمة التحقيقات المتعلّقة بشبهة غسيل أموال منسوبة لجمعية خيرية، وفق تصريح لمحاميه آنذاك سمير ديلو.

وقد خضع الجبالي لعملية جراحية على القلب في شهر يونيو الماضي.