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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعصار القاتل.. كيف أودى بحياة 21 شخصًا في البرازيل؟ |شاهد

صدى البلد

ضرب أمس الثلاثاء، البرازيل إعصار مدمر والذي أسفر عن مصرع 21 شخصًا جنوب البلاد.

ونظرًا للتقلبات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم، ضرب ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية، الحدودية مع أورغواي والأرجنتين، إعصار مدمر.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي، إنه “أسوأ حصيلة لحدث مناخي” في منطقته.. حيث تم العثور على 15 جثمانًا في بلدة موكوم، و6 جثامين في بلدات أخرى.. وفقد 20 شخصاً آخرين، وأصيب 300 شخص بجروح، وتضرر نحو 3000 منزل.

أسباب الإعصار

درجة حرارة المحيط: كلما كان الماء أكثر دفئاً، زادت فرصة تشكيل الإعصار، لأن الماء الدافئ يزود الهواء بالرطوبة والطاقة.

القوى الكوريولية: هي قوى تنشأ بسبب دوران الأرض حول نفسها، وتؤثر على اتجاه الرياح والتيارات المائية.. في نصف الكرة الجنوبي، تجعل هذه القوى الإعصار يدور عكس عقارب الساعة.

التضاريس: تؤثر التضاريس على حركة الإعصار وشدته.. عندما يصل الإعصار إلى اليابسة، يفقد مصدر طاقته من الماء، ويضعف تدريجياً.. ولكن إذا كانت التضاريس جبلية أو متغيرة، فقد تزيد من قوة الإعصار أو تغير مساره.

البرازيل إعصار لان الأرجنتين رجة حرارة المحيط دوران الارض نصف الكرة الجنوبي

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