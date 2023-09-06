اسمه علي.. ماجد الكدواني يفجر مفاجأة بشأن شخصية "المر بزيادة"

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن مفاجأة بشأن دوره في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" مع الفنان أحمد آدم، قائلا إن شخصية "المر بزيادة" كانت من المفترض أن اسمها علي من الأساس وليس هذا الاسم، ولكن الاسم تم ابتكاره خلال أحداث التصوير.

ماجد الكدواني يتحدث عن دوره في فيلم “الرجل الأبيض المتوسط”

وأضاف "الكدواني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن ظروف تصوير فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" كانت صعبة للغاية، خاصة أنها كانت أجزاء منها في الصحراء، مع الأتربة والرمال وما إلى ذلك، "كنا قاعدين في يوم، جه الأستاذ محسن أحمد كان رابط دماغه بالكوفية قام قايل الشخصية دي المفروض يبقى اسمها المر بزيادة من كتر اللي بنشوفه ده".

وتابع ماجد الكدواني، أن كان ذلك هو السبب في الاسم على مدار الفيلم، وكان واحد من الأفلام المميزة التي بدأ أن يظهر فيها بشكل مميز، برفقة الفنان عزت أبو عوف، ومحمود البزاوي وأحمد آدم.

وأردف، أن مهنة الفن متعبة للغاية، والفنان يجلس في أماكن التصوير أكثر ما يتواجد في منزله، "لو الفنان مش حابب الفن والسينما والتمثيل مش هيقدر يكمل، شغلانة الفن متعبة، والحب هو سر مفتاح المهنة دي".