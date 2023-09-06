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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. الشرطة تعتقل المسؤول البارز في النهضة عبد الكريم الهاروني

عبدالكريم الهاروني
عبدالكريم الهاروني

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية في نبأ عاجل لها، بإلقاء القبض على المسؤول البارز في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.

وحسب ما ذكرته "موزاييك"، قال القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، إنه تم إيقاف القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق، عبد الكريم الهاروني.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة التونسية القبض على منذر الونيسي الرئيس المؤقت لحركة النهضة.

على جانب آخر، طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.

ودعا الرئيس التونسي إلى رفع قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.

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