بسعر لن تتوقعه.. تاجر يثير جدلا ببيعه قلادة الجنيه المصري| صورة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ قلادة على شكل الجنيه المصري عبر موقع فرع واحد من أكبر متاجر التجارة الإلكترونية العالمية.

وصف التاجر الذي يبيع القلادة واسمه “شريف” من مدينة السادس من أكتوبر حسب صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”، القلادة بقوله: “قلادة بتصميم عملة مصرية حقيقية”.

الجنيه المصري

وتابع التاجر في وصفه: “تصميم عتيق على شكل عملة مصرية سوفانير بجنيه واحد ثنائية المعدن مصنوعة حسب الطلب، اكسسوار عصري مصنوع يدويا لعشاق العملات المعدنية”.

وأضاف التاجر في إعلان عن القلادة التي عدها بمثابة “هدية تذكارية لمحبي العملات”: “سعر بيع القلادة 244 جنيها شاملا ضريبة القيمة المضافة بجانب دفع 26 جنيها للتوصيل”.

ولاقت صورة بين قلادة على شكل الجنيه المصري حالة الجدل بين من يدعم الفكرة خاصة من محبي اقتناء العملات ومن يرفضها ويرآها استغلال.