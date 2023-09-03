الجنيه المصري يتعافى أمام اليورو والإسترليني خلال تعاملات البنوك اليوم

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم، الأحد 3-9-2023، حيث تراجع سعر اليورو والإسترليني، بينما استقر سعر الدولار الأمريكي.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه.

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر البيع الدولار 30.85 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر البيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر شراء الدولار 30.84 جنيه

سعر البيع الدولار 30.93 جنيه



أسعار اليورو اليوم

تراجعت أسعار العملة الأوروبية (يورو) ما بين 18 - 46 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر شراء اليورو 33.12 جنيه

سعر بيع اليورو 33.56 جنيه

سعر اليورو في بنك مصر

سعر شراء اليورو 33.12 جنيه

سعر بيع اليورو 33.56 جنيه

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر شراء اليورو 33.12 جنيه

سعر بيع اليورو 33.56 جنيه

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر شراء اليورو 33.52 جنيه

سعر بيع اليورو 33.63 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 9 - 40 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر"، سجل الإسترليني 38.67 جنيه للشراء 39.21 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.80 جنيه للشراء 39.34 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.07 جنيه للشراء 39.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.08 جنيه للشراء و100.15 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.