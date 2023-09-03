عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

صدى البلد

اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين، تقوم البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 38 بنكا بفتح حسابات مصرفية لعملاء الجهاز المصرفي.

يأتي ذلك بمناسبة عيد الفلاح،  ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري، هذا الاجراء يأتي تعزيزا لتطبيق الشمول المالي.

txt

بعائد شهري وسنوى.. أعلى 5 شهادات في البنوك المصرية

txt

بعائد خيالي.. كل ما تريد معرفته عن شهادة نماء الجديدة

txt

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البانيه الآن

txt

انخفاض جديد في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق| تفاصيل


أوضح التقرير أن عملية اطلاق تلك الفعاليات تأتي بصورة سنوية في النصف الأول من سبتمبر الجاري، لشحذ الهمم علي التعامل الشرعي مع الجهاز المصرفي وجذب شرائح جديدة لداخل البنوك.


وأضاف التقرير إنه في إطار دعم المركزي الشمول المالي، يتيح المركزي لكافة البنوك الوجود خارج الفروع خلال المناسبات الاجتماعية، لتقديم منتجاتها المصرفية المختلفة، وذلك بعلم من قطاع الشئون المركزي بأماكن التواجد.

وفي سياق متصل تسعى البنوك العاملة في السوق المحلية لعدد من الفاعليات التي تساهم في نشر ثقافة الشمول المالي من بينها احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.
 

البنوك الدولار عيد الفلاح الجهاز المركزي المصري حسابات مصرفية الشمول المالي الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-9-2023

سعر الذهب اليوم 3-9-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-9-2023

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 3-9-2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 3-9-2023

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

مصر تطلق عملات رقمية.. الأسباب والنتائج والإجراءات

ترشيحاتنا

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

استئناف الحوار الوطني.. أخبار الشأن المحلي تتصدر اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأحد

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

إعلان فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ