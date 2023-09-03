لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين، تقوم البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها 38 بنكا بفتح حسابات مصرفية لعملاء الجهاز المصرفي.

يأتي ذلك بمناسبة عيد الفلاح، ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري، هذا الاجراء يأتي تعزيزا لتطبيق الشمول المالي.



أوضح التقرير أن عملية اطلاق تلك الفعاليات تأتي بصورة سنوية في النصف الأول من سبتمبر الجاري، لشحذ الهمم علي التعامل الشرعي مع الجهاز المصرفي وجذب شرائح جديدة لداخل البنوك.



وأضاف التقرير إنه في إطار دعم المركزي الشمول المالي، يتيح المركزي لكافة البنوك الوجود خارج الفروع خلال المناسبات الاجتماعية، لتقديم منتجاتها المصرفية المختلفة، وذلك بعلم من قطاع الشئون المركزي بأماكن التواجد.

وفي سياق متصل تسعى البنوك العاملة في السوق المحلية لعدد من الفاعليات التي تساهم في نشر ثقافة الشمول المالي من بينها احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

