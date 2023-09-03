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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في خطوة تهدف إلى دعم الشمول المالي وتمكين المواطنين في مصر، قررت البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية فتح حسابات بنكية مجانًا للعملاء الجدد ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم 15 سبتمبر الحالي. وتأتي هذه المبادرة في إطار فعاليات عيد الفلاح وتنفيذًا لتوجيهات المركزي المصري لدعم الشمول المالي.

 

 

فتح الحسابات مجانًا حتى 15 سبتمبر

وتشمل مبادرة فتح الحسابات المجانية البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء، وتمتد لمدة 15 يومًا، بداية من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر منه. 

وبفضل هذه المبادرة، يمكن للمواطنين الحصول على حساب بنكي دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد أو دفع رسوم، مما يجعل الخدمات المصرفية أكثر توفرًا وسهولة للجميع.

 

دعم المركزي للشمول المالي

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المركزي المصري للشمول المالي، حيث يشجع المركزي البنوك على تقديم خدماتها خارج فروعها خلال المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الوطنية. 

ويهدف ذلك إلى نشر ثقافة الشمول المالي وزيادة الوعي بأهمية الخدمات المصرفية في حياة الناس.

 

فاعليات لدعم الشمول المالي

وتنظم البنوك العاملة في السوق المصرفية مجموعة من الفعاليات التي تساهم في دعم الشمول المالي وتشجيع الناس على الاستفادة من الخدمات المصرفية. تشمل هذه الفعاليات احتفالية المرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، والاحتفال بالشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

 

وبجانب ذلك، تشمل الفعاليات احتفالية الادخار في أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم في ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم. تلك الفعاليات تعكس التزام البنوك بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية شاملة لكل فئات المجتمع.

البنوك مصر الفلاح الحسابات السوق المصرفية المركزى

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لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

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