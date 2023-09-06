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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر تطورات الهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني يعترف: الوضع لا يزال صعبا

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا

كشف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات الهجوم المضاد، مشيرا إلى أن الوضع الميداني "لا يزال صعباً" على طول الجبهة الشرقية من القتال مع القوات الروسية.

 ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد سيرسكي، أن المهمة الرئيسية تتمثل في "ضمان الدفاع، وتفادي خسارة مواقع على امتداد محور كوبيانسك ليمان من خط المواجهة". 

 

وبدأت القوات الأوكرانية منذ عدة أشهر، هجوما مضادا واسعا يهدف لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا، إلا أن هذا الهجوم يواجه عثرات كبيرة، في حين تقول كييف إن التقدم في هذا الهجوم "لا يزال محدوداً".

 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي روسي على كييف.  وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية حتى الساعة 0550 صباحاً بالتوقيت المحلي (0250 بتوقيت جرينتش).

 

كشف حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أن شخصًا لقى مصرعه في هجمات بطائرات روسية بدون طيار على منطقة ساحلية بجنوب غرب أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أوليج كيبر على تطبيق تيليجرام إن الهجمات الليلية استمرت ثلاث ساعات واستهدفت ميناء إسماعيل.

 

وقال كيبر: "للأسف، توفي شخص واحد"، مضيفاً أنه عاملاً زراعياً أصيب بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى.

 

وأضاف أنه "تم تسجيل دمار وحرائق في عدة تجمعات"، موضحًا أن البنية التحتية للموانئ والزراعة تضررت، بما في ذلك المباني الإدارية.

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