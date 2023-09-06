ورش ومحال.. حياة كريمة تسلم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية في قنا

كشفت الدكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، عن تسليم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية في محافظة قنا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في دور مهم من أدوار مؤسسة حياة كريمة.

وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، صباح اليوم الأربعاء،: نقدم كل أنواع الدعم للمواطنين في قرى حياة كريمة؛للعمل وتنفيذ المشروعات.

وأشارت الدكتورة مروة فخري المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن كل واحد يعمل بحرفته وموهبته في قريته، ونقدم دورات لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات، لافتة إلى أنه تم تسليم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، منها ورش ومحال.