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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"البطة الصفرا" يحصد المركز الثاني بالسينمات السعودية

البطة الصفرا
البطة الصفرا

تمكن فيلم البطة الصفرا من المنافسه في قائمة الأعمال الأعلى تحقيقا للايرادات في السينمات السعودية خلال الاسبوع الاول لطرحه هناك . 

وعلي الرغم من رفع الفيلم من دور العرض المصرية نتيجة تحقيقه ايرادات منخفضة ، إلا أنه  احتل المركز الثاني من حيث الاعمال المصرية الاعلي ايرادا في الأسبوع الماضي بعد فيلم العميل صفر ، بينما احتل المركز الخامس بالنسبة للاعمال العربية و الاجنبية . 

أبطال فيلم البطة الصفرا

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

رفع فيلم البطة الصفرا من دور العرض بعد تذيله الإيرادات

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ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

وحقق فيلم البطة الصفرا بعد 3 اسابيع من طرحه في السينمات ايرادات وصلت إلى نحو مليون ونصف فقط . 

فيلم العميل صفر فيلم البطة الصفرا فيلم بيت الروبى كريم عبد العزيز ياسمين صبري محمد عبد الرحمن توتا فيلم الدعوة عامة فيلم البعبع

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