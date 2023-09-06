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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ممثلا السويد والبرازيل يصلان القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأوقاف الدولي

صدى البلد

وصل صباح اليوم الأربعاء ، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م، كل من: الدكتور/ حسان موسى نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي ، والشيخ خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل. 

وخلال استقبال الشيخ خالد تقي الدين قدم الشكر لوزارة الأوقاف على الدعوة الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن عنوان المؤتمر اختيار موفق لدعم الخطاب الديني في ظل انتشار بعض الظواهر والخطابات التي تدعو للكراهية وتزيد  من توغل المتطرفين في العالم بأجمعه.

وأكد الدكتور  حسان موسى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حديثه عن الفضاء الإلكتروني والقضاء على خطاب الكراهية ، وما يترتب عن ذلك من تفكيك للأسر والمجتمعات والدول، مبينًا أن هذه الفكرة التي بلورها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لابد أن تستثمر في خدمة الدين والأوطان والإنسانية جمعاء، من أجل بناء جسور التواصل ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل أشكال الكراهية وثقافتها.

مجلس الإفتاء السويدي مؤتمر الأوقاف الذكاء الاصطناعي الفضاء الإلكتروني

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