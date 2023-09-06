«الحقوا بيعوا».. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، إلى 1927.59 للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس، حسبما أفادت “رويترز”.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، كريستوفر والر، إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة، تعطي “المركزي الأمريكي” مساحة؛ لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط، لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.79 دولار.