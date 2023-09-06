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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مستشارة شيخ الأزهر ترحب بالطلاب الوافدين: مصر وطن لكل العالم| صور

مستشارة شيخ الأزهر
مستشارة شيخ الأزهر ترحب بالوافدين

أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيس مركز تعليم تطوير الوافدين والأجانب، عن سعادتها لحرص الطلاب الوافدين على المشاركة في برنامج حفل الاستقبال، المقام للتعرف على تاريخ الأزهر وشيوخه وجامعته وقطاعاته المتنوعة.

وأكدت، في تصريحات لها، أن مصر بقيادتها السياسية تفتح أبوابها لطلاب العلم، وتحتضن الطلاب من كل مكان في العالم، وأن شيخ الأزهر يولي الوافدين رعاية كاملة وينتظر منهم الجد والاجتهاد في تحصيل العلم؛ حتى يعودوا لبلادهم خير سفراء لنشر الفكر الوسطي المعتدل.

وأشارت الدكتورة نهلة، إلى أن مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب يتبنى الأنشطة العلمية التي تفيد الطالب وتقوي انتماءه بدينه ووطنه، وأن الهدف من برنامج استقبال الوافدين هو تعريف الطالب بمكانة مصر وتاريخ أزهرها الشريف في خدمة العلم، وكذا بيان معالم المنهج الأزهري في تخريج وافد يعي تراثه، وقادر على استيعاب مستجدات العصر ومواكب لها.

وأوضحت أن برنامج الاستقبال يتضمن محاضرات علمية عن تاريخ الأزهر وحاضره ومراحل تطور تعليمه، يتبعها لقاءات فكرية مع قيادات الأزهر تقوي صلة الوافد بمؤسسته التي يدرس بها وتمكنه من الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسة.

وأوصت الوافدين بضرورة مدارسة العلم والتحلي بالأخلاق في التعامل مع المعلمين والأصدقاء، وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في فترة دراستهم بمصر. 

ووجهت الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ لحرصه الدائم على دعم الوافدين وموافقته على تنظيم هذا البرنامج.

وتضمن حفل الاستقبال في يومه الأول عقد ثلاث محاضرات علمية عن الأزهر، اشتملت على المحاور التالية: محاضرة عن معالم المنهج الأزهري تحدث خلالها د. محمود الهواري أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، أما المحاضرة الثانية سلطت الضوء على هيئة كبار العلماء وأهم شيوخ الأزهر، وحاضر فيها د. حسن يحيى مدير عام بهيئة كبار العلماء، والمحاضرة الثالثة تناولت تاريخ الأزهر وجامعته وأهم قطاعاته أدارها د. حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر.

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