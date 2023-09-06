شاهد.. نرمين الفقي بألوان مبهجة تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة نرمين الفقى متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت نرمين الفقى بإطلالة مبهجة مرتدية فستانا باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق، ولاقت إعجابا كبيرا من جمهورها.

أعمال قادمة

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية"، ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال نرمين الفقي

وتألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداثه حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة، ومنها نقاش الخيانة الزوجية، والمشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، وسعي الأشخاص وراء التريندات، ووقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل “أبو العروسة” الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.