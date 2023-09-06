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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية|شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل الجارية بمشروعات التطوير بقطاعات المريوطيه نطاق فيصل والمنصورية . 


وتفقد المحافظ أعمال استكمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بدءا من محور ٢٦ يوليو باتجاه منطقة الصليبة بمركز ومدينة كرداسة استكمالاً لخطة التطوير التي يشهدها المحور بالكامل بمسافة تصل إلي  ١٠ كم . 


وشدد المحافظ على رئيس مركز كرداسة بالتنسيق مع شركات المرافق على سرعة الانتهاء من أعمال التحويلات للمرافق المتعارضه مع الأعمال موجهاً برفع المخلفات ونواتج الأعمال علي الفور .


كما كلف المحافظ مديرية الطرق بالتأكيد على الشركة المكلفة بأعمال الرصف بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.


كما تابع المحافظ نسب العمل بالممشي السياحي لطريق المنصورية بدءا من تقاطعه مع الطريق الأبيض بكرداسة وحتي حدوده بحي الهرم موجها بمراجعة الأعمال وتلاشي عدداً من الملاحظات بالأسوار الجمالية وأرصفة المشاة الخاصه بالممشي مع زيادة مسطح الاكشاك والمحال الحضارية الموجود بما لا يعيق حركة المارة او المركبات  مؤكداً علي دعم الطريق بالكامل بالأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري عليه. 


كما تابع محافظ الجيزة أعمال التغطية والتأهيل لترعة المريوطية في المنطقة بين شارعي الشيشيني والمنشية حيث تم البدء في اعمال الصب الخرسانية واستكمال اعمال التغطية باحد القطاعات المقرر انشاء كوبري لعبور السيارات اعلاه لتسهيل حركة الدوران للسيارات. 


ولفت إلى  أنه تم مراعاة إقامة الكوبري بالمنطقه المشار اليها بحيث لايؤير علي الحركة المرورية .


وتفقد المحافظ نسب التنفيذ في المنطقه التجارية والاستثمارية اعلي القطاع المغطي لترعه المريوطية بمدخل شارع الملك فيصل والتي من المقرر ان تستوعب عدد ١٨ محل وبارتشن ودورات مياه وغرف إدارية وكاميرات مراقبة . 


كما تابع المحافظ أعمال توسعة مدخل طريق المريوطية من شارع الملك فيصل بحي الهرم.
 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات الطرق والإسكان ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافة ورئيس جهاز السرفيس .

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