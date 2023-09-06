مياه الإسكندرية تحصد المركز الأول في السلامة والمأمونية

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية حصول الشركة على المركز الأول فى تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالى 2022 - 2023 على مستوى الشركات التابعة بتقرير الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص مجال سلامة ومأمونية المياه.

وأكد على حرص الشركة على تفعيل منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على مياه الشرب آمنة على الدوام وسعى الشركة المتواصل للحصول على شهادات السلامة لجميع نظم إمداد المحطات.

وأفادت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل بأن المستفيد من خطط سلامة ومأمونية المياه 5.9 مليون مواطن من أصل 6.5 مليون نسمة بإجمالى كمية مياه منتجة 2.8 مليون م٣/يوم من أصل 3.5 مليون م٣/ يوم بنسبة 80 %، وأن الخطة الإستراتيجية المستهدفة هى حصول جميع نظم الإمداد على شهادة سلامة ومأمونية المياه بنهاية عام 2024 مع تفعيل كافة الأهداف التكتيكية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط سلامة ومأمونية المياه بالمشاركة مع قطاع التخطيط والمشروعات وقطاعات الإنتاج والتوزيع التابع لها المحطات والقطاع المالى والتجارى.

وأشار الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه إلى أهم بنود التقييم وهى:

• نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالى كمية المياه المنتجة.

• نسب متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بكل شركة.

• عدد الخطط التى تم اعتمادها من اللجنة العليا للمياه.

• سرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة.

وأكد حرص إدارة سلامة ومأمونية المياه على إتباع الإرشادات الموحدة لتطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه الصادرة من الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة وتفعيل قوائم التدقيق الخاصة بالإدارة العامة للجودة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك لزيادة ورفع كفاءة استيفاء المتطلبات، وكيفية التعامل معها مع الالتزام بالمستهدف السنوى.

وتقدم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية بخالص الشكر للدعم الفنى الدائم والمعنوى من السادة القائمين على الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحى، وكذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وجميع فرق العمل المشتركة من الوزارات المعنية وزارة الصحة، جهاز شئون البيئة، وزارة الموارد المائية والرى، المحافظة والأحياء لما نلمسه من مجهودات فى سبيل الارتقاء بجودة مياه الشرب، وكذلك التهنئة الخاصة لأفراد فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه.