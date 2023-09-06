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ديني

وفد العربي للتنمية خلال زيارة لخريجي الأزهر: هدفنا توطيد العلاقة بين الشعوب

صدى البلد

التقت قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة اليوم، الأربعاء، وفدا من المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية؛ لبحث سبل التعاون مع المنظمة والمجلس في شتى المجالات المختلفة بخاصة التنسيق فيما بين الجانبين لمشاركة الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف بالملتقى العربي الإفريقي الدولي لكرة القدم للجاليات العربية والإفريقية.
وضم الوفد كلا من: محمد عاصم شنشل - مستشار الشؤون الدولية للمجلس، طارق كمال - المستشار الرياضي للمجلس العربي الإفريقي.
وأكد مسئولو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خلال اللقاء، حرص القائمين عليها لبذل المزيد من الجهود نحو رعاية الطلاب الوافدين وتلبية احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية والتوعوية والتنموية والرياضية وكذا الاهتمام بالنشء من خلال إصدار مجلة نور للأطفال التي ترسخ لرسالة المحبة والسلام.
كما أعرب مسئولو المنظمة عن سعادتهم لهذا التعاون مع المجلس العربي الإفريقي الذي يعزز من أهداف المنظمة في تلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتحقيق التآلف والاندماج فيما بين جميع الجنسيات مما يرسخ لفكر التعايش وقبول الآخر.

من جانبه أكد الوفد حرص المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية  برئاسة السفير عماد طارق الجنابي، الحرص الدائم على التواصل الفعال مع الجاليات العربية والإفريقية بمصر، وذلك لتنفيذ أنشطته المختلفة التي تشمل منح فرص المشاركة للشباب والنشء وتنفيذ المشاريع الريادية بالمنطقة.
كما أوضح الوفد أهداف فاعلية الملتقى التي تكمن في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعوب العربية والإفريقية، ودمج ثقافة الحوار بين الشعوب وإتاحة الفرصة لشباب الجاليات العربية والإفريقية لممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، فضلا عن ترسيخ شعور الانتماء للوطن من خلال المنافسة في فعاليات الملتقى ومنح الثقة لدى الشباب العربي والإفريقي من خلال دعمهم ومساندتهم ومد يد العون الدائم لهم.
كما بحث وفد المجلس مع المنظمة، تفاصيل الملتقى الخاص بدورة كرة القدم الذي سوف تقام فعالياته في الفترة من 6 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2023م، بمشاركة عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية.

الأزهر المجلس العربي الوافدين الملتقي العربي الافريقي

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