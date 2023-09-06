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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخصيص الحصة الأولي في المدارس يوم 5 / 10 عن انتصارات أکتوبر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولي ليوم الخميس 5 أكتوبر عن انتصارات أکتوبر1973 م وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس.


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب وأهمية الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية للحفاظ على الهوية المصرية وتقديم النماذج المشرفة والقدوة الحسنة الوطنية التي تضحى بأرواحها فداء للوطن وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب وتزامنا مع احتفالات أكتوبر لعام ۲۰٢٣.


كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توجيه لجميع الإدارات التعليمية التابعة  بتنفيذ المحاضرة الأولي ليوم الخميس 5 أكتوبر عن انتصارات أکتوبر1973 م وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس على مستوى المديرية، تتناول دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه وتعريف الطلاب بالبطولات والتضحيات التي قدمها الشهداء حبا وفداء لمصرنا الغالية.

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