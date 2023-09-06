تراجع حاد لأسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري بشكل ملحوظ في بنوك مصر والأهلي والبنك المركزي.



أسعار العملات الأجنبية

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء نحو 32.29 جنيه للشراء و 33.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء نحو 38.59 جنيه للشراء و 39.28 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.53جنيه للشراء 34.54جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 32.94جنيه للشراء و 33.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 38.58جنيه للشراء و38.83 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 34.53 جنيه للشراء 34.73 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي



واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 33.10جنيه للشراء و33.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء لنحو 38.67جنيه للشراء و 38.85جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.62جنيه للشراء و34.78 جنيه للبيع .