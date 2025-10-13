توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

وقع عن المحكمة الدستورية العليا المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعن محكمة النقض المستشار/ عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات اللوجستية بين المحكمتين بما فيهما الاطلاع على كافة الأحكام والمؤلفات، والمطبوعات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس محكمة النقض والوفد المرافق لسيادته لمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، والذي حضرة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وكذا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وتم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر بين المحكمتين العريقتين، وبحث أوجه التعاون المشترك بينهما.