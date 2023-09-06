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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات مهمة للسفير السعودي بالجزائر | تفاصيل

السعودية علم
السعودية علم

أفادت صحيفة الخبر الجزائرية بأن سفير السعودية بالبلاد عبد الله بن ناصر البصري قام بزيارة وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار، في بيته للاطمئنان على حالته الصحية.

وبحسب الصحيفة الجزائرية؛ جاءت الزيارة تزامنا مع تحريك دعوي ضد وزير الدفاع السابق في سويسرا تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال توليه منصبه، ومحاولة أطراف في الخارج استغلالها كورقة ابتزاز ضد الجزائر.

وكان وزير الخارجية أحمد عطاف أبلغ وزير الخارجية السويسري اينياسيو كاسيس، في اتصال هاتفي أنّ هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها.

وعبر عطاف عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنّ المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، مُذكرا نظيره السويسري بأنّ الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الإفريقي  مكافحة الإرهاب وأنّها تتهيأ لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي.

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