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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تستعد للموسم الدراسي الجديد بطباعة 77 مليون كتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الديوان الوطني الجزائري للمطبوعات المدرسية، اليوم الأربعاء، أنه تم طبع ما يقارب 77 مليون كتاب مدرسي موجه لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024.

وأكد للدوان الوطني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن أسعار هذه الكتب “مقننة وفي متناول الجميع”.

وقام الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتزويد نقطة البيع المتواجدة بشارع “زيغود يوسف” بالعاصمة بصناديق دفع إضافية مع تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية، وذلك لضمان حسن سير عملية بيع الكتاب المدرسي، حسب مسؤول نقطة البيع, مهدي مخلوف, الذي أشار الى توافد كبير للمواطنين لاقتناء الكتب تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

بدورها, أكدت مسؤولة نقطة بيع الكتاب المدرسي الواقعة بشارع “العربي بن مهيدي”, آسيا بن رباح, أن كل الكتب المدرسية ولجميع المستويات “متوفرة وبنفس أسعار السنة الماضية ما عدا بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي, حيث تم إضافة كتاب اللغة الإنجليزية”.

للإشارة, كان وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, قد أكد في تصريحات سابقة له على ضرورة توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ وضمان وصوله في الآجال المحددة مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لذلك, بالإضافة الى توفير خدمة الكتاب الرقمي وكتب البراي للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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